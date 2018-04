Dirigent Jaap van Zweden lanceert app voor autistische kinderen om 'eenzaamheid te bestrijden'

Dirigent Jaap van Zweden heeft vandaag een app gelanceerd in het Concertgebouw. Met deze app moeten autistische kinderen beter contact leren maken, door middel van muziek.

Van Zweden is met zijn stichting Papageno al 20 jaar bezig met het helpen van autistische kinderen, door ze zelf muziek te laten maken. Dit om de sociale ontwikkeling te stimuleren. En nu is er dus ook de Papageno app, zodat deze muziektherapie nog sneller verspreid kan worden.

De dirigent heeft zelf een autistische zoon. 'Toen hij op de dagbesteding of school zat en daarna thuis kwam, ging hij op zijn kamertje zitten. Dan was er toch wel eenzaamheid. Heel veel eenzaamheid. Dat hebben we zo goed als we konden opgevangen. Je blijft toch bij deze kinderen zien dat er veel van alleen zijn', vertelt Van Zweden.

Door de app hoopt hij dat heel veel jongen mensen met elkaar in verbinding komen. 'We willen die eenzaamheid zoveel mogelijk bestrijden. En muziek is een fantastische manier om dat te doen', aldus Van Zweden.