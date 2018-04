Subsidiepot voor aardgasvrij maken woningen raakt snel op: corporaties vragen grote bedragen aan

Het subsidiepotje van vijf miljoen euro om woningen in de stad aardgasvrij te maken raakt snel op. Ruim zeven maanden nadat de eerste aanvragen ingediend konden worden, is nog maar 1,5 miljoen euro over. Duurzaamheidsorganisatie Urgenda vindt dan ook dat er meer geld beschikbaar moet komen.

Voor 2050 moeten alle Amsterdamse huizen van het aardgas af. Rik Stellingerhout uit de Zeeheldenbuurt is dat nu al. De kosten om zijn woning aardgasvrij te maken waren tienduizend euro. Vijfduizend daarvan kwam uit een subsidiepotje van de gemeente. 'Ik heb een instant heater, die zorgt voor warm water, een inductiekookplaat om te koken en ik heb meerdere infraroodpanelen, die zorgen voor warmte in mijn huis', legt Stellingerhout uit.

Verantwoordelijk wethouder Choho - die zelf hoopt rond de zomer aardgasvrij te wonen - stelde halverwege vorig jaar vijf miljoen euro subsidie beschikbaar om huiseigenaren zoals Rik te overtuigen nu al aardgasvrij te gaan wonen. Van dit potje is alleen al één miljoen euro uitgekeerd. 'En de volgende 2,5 miljoen euro is al aangevraagd. Het waren eerst alleen particulieren die aanvragen indienden, maar nu doen ook corporaties dat. Zij vragen soms wel 100 woningen tegelijk aan. Dan is de pot zo leeg', legt Marjan Minnesma van duurzaamheidsorganisatie Urgenda uit.

Pot deze zomer op

In dit tempo is de vijf miljoen euro nog deze zomer vergeven. Of er meer subsidie bij gaat komen is nog onduidelijk. Choho laat dat aan het nieuwe college over. Onder zijn bewind werden in ieder geval wel ambitieuze doelen gesteld: In 2020 moeten al 125.000 woningen in de stad niet meer afhankelijk zijn van gas. 'Dat doel gaan we makkelijk halen mede omdat we nieuwe woningen niet meer aansluiten op aardgas', zegt de wethouder overtuigend.

Hele buurten van aardgas af

Daarnaast worden hele buurten in de stad aangewezen waar corporatiewoningen worden omgebouwd tot aardgasloze huizen. In de Van der Pek-/Gentiaanbuurt, de Banne en Loenermarkt worden de gesprekken al met bewoners gevoerd. Nieuwe buurten maakt de gemeente binnenkort bekend. 'De buurten zijn bij ons al bekend. Maar ik ga dat eerst aan de bewoners vertellen en met hen het gesprek aan voordat het openbaar wordt', reageert Choho.

Urgenda hoopt dat de gemeente meer subsidie in de pot gaat stoppen. 'Ik denk dat als Amsterdam zijn doelen wil halen mensen de eerste jaren nog geholpen moeten worden', vindt Minnesma. Haar organisatie hoopt dan ook dat er twee potjes komen: één voor particulieren en één voor corporaties.