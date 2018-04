Radeloos na tweede diefstal van canta: 'Ik heb geen hulpmiddel meer'

Mevrouw Rampersad is radeloos. Afgelopen nacht is haar canta voor de tweede keer gestolen, terwijl hij met een ketting zat vastgeketend aan haar huis in de Marnixstraat. Mevrouw Rampersad is afhankelijk van het wagentje: ze kan zelfstandig nauwelijks 100 meter afleggen.

Boodschappen doen, naar werk rijden, de canta is essentieel in het leven van mevrouw Ramperstad. Omdat een all-risk verzekering met haar lage inkomen onbetaalbaar is, moet ze een nieuw vervoersmiddel aanschaffen. Daar hangt al snel een prijskaartje van een paar duizend euro aan. Maar mevrouw Rampersad weet niet hoe ze dat geld moet ophoesten.

Politie doet niets

De politie zegt niks te kunnen doen, en laat mevrouw Rampersad weten dat zij bij een gemeenteloket kan aankloppen. Wel zei de agent dat gestolen canta's soms worden terug gevonden. Intussen mist mevrouw Ramperstad ook nog medische hulpmiddelen die in haar canta lagen.

Mevrouw Rampersad kan haar emoties maar moeilijk bedwingen. Met veel moeite heeft ze toen een nieuwe kunnen kopen, maar het spaargeld is op. 'Ik kan maar hele korte afstanden lopen, en ben bijna verlamd aan dit been'.

Ze hoopt daarom op een wonder. 'Misschien dat diegene die hem gepikt heeft mijn canta terugbrengt. Of dat een cantadealer mij kan steunen'.