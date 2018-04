PSV vernedert Ajax met 3-0 en pakt landstitel

Twee rode kaarten en drie doelpunten tegen. Het was een vernedering van ongekende grootte waarop Ajax - met schaamrood op de kaken - kan terugkijken . PSV heeft Ajax finaal onder de voet gelopen, en is met een 3-0 eindstand landskampioen.

Een lesje voetbal, dat heeft PSV zondagmiddag gegeven. De landstitel is 90 minuten lang in het vizier van de thuisclub gebleven. Ajax kon nauwelijks iets terug doen tegen een ploeg die een paar maten te groot was.

Vuurwerk gegooid

Het spel deed ook pijn in de ogen van meegereisde Ajax-supporters, die zich vervolgens schandelijk hebben gedragen. Ze staken rond de 55ste minuut massaal vuurwerk af en gooiden dat op het veld en naar de andere vakken op de tribune. Daarna liep het uit-vak massaal leeg.

Tot overmaat van ramp pakten Siem de Jong en Nicolás Tagliafico daarna nog een rode kaart.

