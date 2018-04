Walk of shame voor Ajax na drama in Eindhoven

Ajax wist niet hoe snel ze het strijdtoneel moesten verlaten nadat er op beschamende wijze tegen PSV werd verloren. PSV heeft daarmee dit seizoen het landskampioenschap binnen gesleept. Het enige wat Ajax dit seizoen krijgt, zijn vernietigende recensies.

Het was erop of eronder om de droom van het kampioenschap levend te houden. Maar een inferieur Ajax had niks in te brengen tegen de rivaal uit Eindhoven. Het werd een totale afgang, die goed zichtbaar is als de Amsterdammers zich naar hun bus haasten.