Honderden ziedende Ajax-fans versperren weg van spelersbus

Een groep supporters blokkeert de spelersbus van Ajax bij de ingang van het Johan Cruijff Arena. Ajax gaf in Eindhoven het landskampioenschap weg, op een manier die nauwelijks pijnlijker had kunnen zijn. En dus zijn supporters ziedend.

Om 20.30 uur arriveerde de spelersbus in Amsterdam, waar de vermeende godenzonen van Ajax direct werden tegengehouden door woedende Ajacieden. Ze gedroegen zich agressief en sloegen op de bus. Een groep van ongeveer 150 man blokkeert nog steeds de toegang naar het stadion, en dus zitten de spelers vast in het voertuig.

Bus staat muurvast

De politie is in groten getale aanwezig, maar wil geen toelichting geven op de ontstane volkswoede. Voor zover bekend is het de spelersbus nog niet gelukt om een veilige haven te bereiken.

Ajax verloor vandaag met 3-0 tegen PSV, die zich na het duel landskampioen mocht noemen. De Amsterdammers hebben een weerzinwekkende wedstrijd neergezet waarbij ook nog eens twee rode kaarten werden gepakt.

