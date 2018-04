Ten Hag laat kampioenswedstrijd achter zich: 'Nu richten op VVV'

Erik ten Hag heeft na afloop van de wedstrijd tegen PSV al duidelijk waarom Ajax de titelstrijd heeft verloren. De trainer zegt in een interview met FOX Sports dat het verschil tussen de twee ploegen zat in 'die ene procent'. Maar nu is het 'belangrijk om de rug te rechten' en vooruit te kijken naar de wedstrijd tegen VVV.

Tegen supportersvereniging Ajax Life laat de 48-jarige Ten Hag weten dat blaam vooral de jeugd treft. 'We hebben veel jonge spelers die nog niet altijd het besef hebben waar het om gaat. Dat is vandaag pijnlijk duidelijk geworden', aldus Ten Hag.

? | Erik ten Hag vond dat 'die ene procent' er niet was.



"Maar één procent in de top is heel veel."#psvaja #Ajaxhttps://t.co/cNzoRuY5QR pic.twitter.com/FCLldp4jWG — FOX Sports (@FOXSportsnl) April 15, 2018

'Team is te passief'

Op de algemene persconferentie haalt Ten Hag nogmaals uit naar zijn falende team. 'Het is niet dat mijn spelers niet hard werken of hun best niet doen', stelde Ten Hag. 'Maar het is soms te vrijblijvend, passief en te plichtmatig. Ik mis wel eens de absolute overgave om te winnen. Daar moeten we mee aan de slag.'

In tegenstelling tot sommige collega's of voorgangers van Erik Ten Hag, laat de huidige Ajax-trainer zijn eigen functioneren buiten beschouwing. 'Het is niet zo dat je als coach even aan de knoppen draait en dat dan alles verandert'.

'Nu richten op VVV-Venlo'

Ten Hag zegt dan ook uit te kijken naar volgend seizoen: hij is immers 'voor de lange termijn aangesteld'. De trainer, wiens 2,5-jarig contract op 1 januari 2018 in werking trad, wil zich nu gaan richten op het volgende duel tegen VVV-Venlo. 'Het project is niet ten einde', zegt Ten Hag, die ondanks alles 'toch progressie ziet'.

Op Twitter domineert een andere analyse, samengevat onder de hashtag #TenHagOut. Ook zijn vele ogen gericht op Edwin van der Sar, die hoogstpersoonlijk beloofde de handdoek in de ring te gooien als Ten Hag zou falen.

