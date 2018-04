Waarschuwingsschoten gelost Zuidoost, vier verdachten na achtervolging aangehouden

Op de parkeerplaats van een bejaardentehuis op het Nigtevechthof in Zuidoost heeft de politie waarschuwingsschoten gelost tijdens een confrontatie met een onbekend aantal verdachten. Of de verdachten zelf ook geschoten hebben, wil de politie nog niet uitsluiten. Vier mensen zijn na een achtervolging aangehouden. Er zou niemand gewond zijn geraakt

Getuigen vertellen aan AT5 dat zij in totaal acht schoten hebben gehoord waarvan zes snel achter elkaar. Maar de politie durft nog niet met zekerheid te zeggen of de verdachten daadwerkelijk vuurwapens hebben afgevuurd. Agenten hebben zelf wel waarschuwingsschoten gelost.

Achtervolging op A4

Vervolgens zijn meerdere personen op de vlucht geslagen. De politie heeft bij een achtervolging een auto in Zuidoost klemgereden, een andere auto is op de A4 tot stilstand gebracht. In totaal zijn vier verdachten aangehouden.

De recherche stelt een onderzoek in naar het incident. Een woordvoerder van de politie laat weten dat vannacht geen nieuwe informatie wordt verwacht.

