Kluivert onthutst na aanfluiting in Eindhoven: 'Zij deden iets meer hun best'

Na afloop van de wedstrijd tegen PSV is Kluivert een man van weinig woorden. 'Zij deden iets meer hun best', zegt hij. Het lijkt alsof de realiteit nog niet is bezonken.

En die realiteit is dat Ajax het kampioenschap op een presenteerblaadje heeft aangeboden aan PSV. De Amsterdammers hebben geen enkele fase in de wedstrijd een stempel kunnen drukken, en in het begin van de tweede helft noteerde het scorebord 3-0 voor de thuisploeg. 'Een bittere wedstrijd'.

'Zij deden iets meer hun best', zegt de jonge spits. 'Niet dat wij het niet wilden, maar zij voetbalden voor het kampioenschap. Wij wilden ze daarin tegenhouden. Zo zag de wedstrijd er ook uit: dat we ze alleen tegen wilden houden'.

Op de vraag of er nog iets positiefs te melden valt over dit seizoen, kijkt Kluivert toch maar naar de resterende wedstrijden. 'Je kan geen kampioen meer worden, maar gewoon doorgaan. Winnen', aldus Kluivert.