Petitie en protest voor behoud buurtboerderij Langerlust: 'De enige plek in Zuidoost om rustig te zitten'

'Vreselijk', dat vinden de meeste bezoekers van buurtboerderij Langerlust over de aanstaande sluiting. 'Dit is het enige plekje in Zuidoost waar je een beetje rustig kan zitten. Als dit dichtgaat dan is er straks niks anders meer'. Zondagmiddag protesteerde enkele tientallen buurtbewoners tegen dat vooruitzicht.

En toch is dat precies wat de gemeente en leer-werkbedrijf Pantar, die het pand huren, willen doen. De buurtboerderij, die ontspoorde jongeren begeleidt om een weg terug te vinden in de maatschappij, moet dicht.

Het pand is namelijk van de gemeente, en die heeft de huur flink verhoogd. Pantar zegt het niet op te kunnen hoesten, en gaat op zoek naar een nieuwe locatie. De huidige leerlingen van de buurtboerderij mogen hun opleiding wel afmaken. In oktober valt het doek voor Langerlust.

Petitie

Bewoners van stadsdeel Zuidoost leggen zich daar niet bij neer. Er is een petitie gestart die meer dan 1600 keer is ondertekend, en zondag hebben enkele tientallen geprotesteerd.

De zorgboerderij is een van de weinige plekken 'met een sfeer die een beetje anders is', zegt een bezoeker. 'Schande natuurlijk weer. Gemeentebeleid: dit is het tweede zaakje dat ze proberen weg te krijgen', zegt een ander.

'Moet je kijken: een prachtige omgeving!', zegt weer een andere vrouw. 'Het moet gewoon blijven. Klaar is kees'.

