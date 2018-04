Ajax-supporters weg tijdens wedstrijd: 'Ik kon mijn tranen niet bedwingen'

Ajax-supporters hadden geen goed woord over voor de met 3-0 verloren wedstrijd tegen PSV.

De club uit Eindhoven is daardoor landskampioen geworden. In café Ruk en Pluk aan de Linnaeusstraat werd de wedstrijd gistermiddag ook bekeken. 'Ik heb vaak Ajax als heel inspirerend ervaren, maar vandaag zie ik er weinig pit in zitten', stelde een Ajax-supporter.

Niet alle fans vonden het nodig om de wedstrijd af te kijken. 'Normaal gesproken ga ik nooit weg, maar nu kon ik mijn tranen niet bedwingen. Ik moest even naar buiten toe.'

Lees ook: PSV vernedert Ajax met 3-0 en pakt landstitel