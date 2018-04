Van misbruik verdachte docent Cheider voor rechter

Ephraim S., voormalig leraar van de orthodox-joodse scholengemeenschap Cheider in Buitenveldert, staat vandaag voor de rechter. Hij zou zes leerlingen seksueel hebben misbruikt.

De inhoudelijke behandeling van de zaak duurt in totaal vier dagen. Er hebben al meerdere tussentijdse zittingen plaatsgevonden, toen ging het over de vraag of S. vast moest blijven zitten.

Het misbruik zou in 2011 en 2012 hebben plaatsgevonden. Meteen na de eerste verdenkingen vertrok Ephraim S. naar Israël, maar in 2016 werd hij uitgeleverd aan Nederland.

