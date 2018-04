Kranten hebben geen goed woord over voor directie Ajax

Het had gisteravond bijna niet pijnlijker kunnen aflopen voor Ajax. Na de 3-0 nederlaag waarbij de club van trainer Erik ten Hag ook nog eens twee rode kaarten kreeg, zijn de kranten kritisch op het functioneren van de staf van Ajax.

De Volkskrant beschrijft de ploeg van Ten Hag als 'legertje eenlingen'. 'Ajax is al vier seizoenen geen kampioen meer, op zijn minst opvallend voor de rijkste club van Nederland, de club ook met de meeste ruzies.'

'Ten Hag laakt mentaliteit Ajacieden', kopt Het Parool op basis van persbureau ANP. Benadrukt wordt dat Ajax met vijf punten achterstond op PSV toen de trainer werd aangesteld en PSV nu kampioen is met tien punten verschil. 'We hadden goede bedoelingen, maar we hebben het niet waargemaakt', aldus Ten Hag.

Volgens De Telegraaf scoort Ten Hag 'in alle opzichten slechter' dan zijn voorganger, Marcel Keizer, als het gaat om de gemiddelde punten en treffers per wedstrijd. De krant noemt hem 'in vele opzichten beslist nog geen typische Ajax-coach.' Ook Edwin van der Sar krijgt er van langs: 'Als hij thuis in de spiegel kijkt, kan er eigenlijk maar één conclusie volgen: gefaald.'

Ook het AD ziet niks positiefs in Ajax: 'In een rechtstreeks duel werd Ajax totaal de vernieling in gespeeld.' De krant verwijst hierbij ook naar de twee overtredingen: 'Was de eerste helft al een verschrikking voor Ajax, de tweede draaide uit op een totale vernedering met ook nog twee rode kaarten.'

Woedende Ajax-supporters hebben de bus met het team gisteravond opgewacht bij de Arena. De fans zeiden tegen Van der Sar dat hij moest opstappen, maar hij zei dat dat niet zomaar kon.

Beelden: Inter Visual Studio