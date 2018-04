Polderbaan weer open na grootschalig onderhoud

Veel Amsterdammers in Zuid en Zuidoost zullen opgelucht adem halen nu de Polderbaan van Schiphol weer open is. De drukste start- en landingsbaan van de luchthaven was enkele weken dicht voor onderhoud en dat betekende dat er veel gebruikgemaakt werd van de Buitenveldert- en Oostbaan.

Het gebruik van die banen zorgt voor veel laagvliegende vliegtuigen boven de daken van woningen in Buitenveldert en grote delen van Oud-Zuid en De Bijlmer en daarmee voor veel geluidsoverlast. Maar juist nu er een zomerse week aankomt, komt er ook verlichting.

De Polderbaan kreeg gedeeltelijk een nieuwe laag asfalt en er werden reparaties aangebracht aan onder andere de verlichting. Over drie jaar gaat de baan weer op slot voor onderhoud. Dan wordt de hele Polderbaan onder handen genomen.