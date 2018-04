Barbecues komen weer tevoorschijn: deze week ruim twintig graden

Volle terrassen en de eerste barbecueluchtjes van het jaar, want het wordt namelijk echt zomerweer en dit keer langer dan één of twee dagen.

Vanaf morgen is het overwegend zonnig met een aangename temperatuur van rond de 20 graden. Woensdag wordt het nog warmer en met 24 graden volgt het hoogtepunt op donderdag.

Tegen het einde van de week zakt de temperatuur iets tot uiteindelijk 19 graden op zondag. Dat is meteen ook de laatste dag van de zomerse uitschieter, want volgende week maandag krijgt bewolking en zelfs neerslag weer de overhand, aldus Weeronline.nl. Het wordt dan niet veel warmer dan een graad of 15.