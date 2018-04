Liveblog: Verdachten verijdelde liquidatie Knokkestraat noemen geen namen: 'Ik heb nog familie'

Vier mannen worden begin februari 2015 na een spectaculaire politieactie klemgereden op de Knokkestraat in Nieuw-West. Het viertal rijdt in een auto vol, onklaar gemaakte, wapens en is op weg om een liquidatie uit te voeren.

De vier krijgen uiteindelijk celstraffen tot twaalf jaar opgelegd. Alle vier gaan in hoger beroep, maar twee mannen trekken dit beroep uiteindelijk weer in.



De twee mannen die maandag en woensdag opnieuw voor de rechter verschijnen zijn Rami M. en Youssef O. Laatstgenoemde kreeg de hoogste straf (12 jaar) opgelegd, omdat hij eerder al bij een liquidatiepoging in Almere betrokken was.



AT5-verslaggever Mark Schrader is bij de zaak aanwezig:





Aan de arrestatie van de vier ging een spectaculaire politieactie vooraf. Hiervan maakte het AT5-programma Misdaad BV deze reconstructie.