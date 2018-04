Door homopaar uitgebroede vale gier losgelaten op Sardinië

De vale gier die vorig jaar in Artis is uitgebroed door een mannelijk koppel is dit weekend samen met een andere gier uit de dierentuin vrijgelaten op Sardinië.

In het nest van de twee 'homoseksuele' gieren werd bij wijze van experiment een ei gelegd. De twee bleken uitermate goed voor het broedsel te zorgen en kregen samen een jong. Het andere Artis-jong dat dit weekend werd uitgezet, was afkomstig van twee gieren die in Spanje gewond raakten en in Artis zijn opgevangen.

Artis directeur Rembrandt Sutorius was speciaal voor de vrijlating naar het Italiaanse eiland afgereisd. In een video vertelt hij trots dat het een belangrijk moment is voor de dierentuin.

Populatie op Sardinië

De twee jonge gier verbleven al enige tijd op Sardinië om te wennen aan hun nieuwe thuis in een volière, een ruime kooi voor vogels. Samen met twaalf andere vale gieren werden de twee Artis-vogels de vrije natuur in gestuurd.

Met het uitzetten van vale gieren op het eiland, steunt Artis een project dat de populatie van de gieren op Sardinië op peil moet houden. Het aantal gieren loopt hier sinds de jaren 70 sterk terug.

Bekijk hier hoe de vale gieren worden vrijgelaten: