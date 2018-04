Foutparkeerders Diemense stations allemaal op de bon geslingerd

In de stationsgebieden van Diemen-Centrum en Diemen-Zuid kan gratis geparkeerd worden, maar de politie komt hier steeds vaker 'creatief geparkeerde' auto's tegen.

Dat was voor de eenheid Diemen Ouder-Amstel reden genoeg om op Facebook nog even duidelijk te maken dat de stoep geen parkeerplaats is. Op de foto die de politie plaatste is te zien hoe meerdere auto's de aangegeven parkeervakken negeren en hun voertuig op de stoep plaatsen.

Die foutparkeerders hebben allemaal een bon gekregen.