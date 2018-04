'Ziyech kreeg duw van supporters bij Ajax-bus'

Hakim Ziyech zou gisteravond een duw hebben gekregen van Ajax-supporters bij de Arena. Dat melden bronnen aan het AD en De Telegraaf.

Het AD spreekt van een 'duw', De Telegraaf van een 'zwiep'. De laatste krant zegt dat het incident door meerdere aanwezigen in de bus is bevestigd. 'Dat de woede-uitbarsting van de fans, die vooral op hem was gericht, hard bij de middenvelder is aangekomen, staat vast', concludeert De Telegraaf.

Beelden

Op beelden die gisteravond zijn gemaakt is te zien dat Ziyech een van de eersten is die de bus uit loopt. Al snel ontstaat er een opstootje, waarbij veelvuldig wordt gescholden.

Een woordvoerder van Ajax liet vanochtend aan AT5 weten dat hij nog moest uitzoeken wat er was gebeurd. Mogelijk komt de club later nog met een reactie, maar dat is niet zeker.

Boosheid

Richard Witschge, de assistent-trainer van Ajax, zat gisteren ook in de bus. Hij liet AT5 vanochtend weten dat hij niet heeft gezien dat Ziyech is geduwd. Wel zag hij veel boosheid bij de supporters, maar daar had hij vanwege de verloren wedstrijd begrip voor.

Het management van Hakim Ziyech wil ook niets over de zaak kwijt. Toen AT5 er telefonisch naar vroeg, werd de hoorn erop gegooid.

Op de Instagrampagina van de middenvelder zelf zijn inmiddels overigens geen foto's met verwijzingen naar Ajax te vinden.

Video: Inter Visual Studio

De selectie van Ajax druppelt binnen op De Toekomst de dag na de verloren titel #ajax pic.twitter.com/Fgt0YC7ZBX — Jarno Grob (@Jarno_AT5) April 16, 2018