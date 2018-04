Alarm en stroomstoring door geraakte kabel in Noord

Bewoners van een deel van Noord zitten zonder stroom doordat er een kabel is geraakt bij werkzaamheden.

Dat gebeurde bij een kantoor van Shell aan de Grasweg. In het pand is ook een ontruimingsalarm afgegaan. Bewoners van Noord lieten AT5 weten dat het om een luchtalarm ging, maar volgens een woordvoerder van de brandweer is het alarm van Shell.

Netbeheerder Liander verwacht dat de stroomstoring rond 13.15 uur is verholpen.