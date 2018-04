Ajax reageert op geduwde Ziyech: 'Je komt niet aan onze spelers'

Ajax heeft bevestigd dat Hakim Ziyech gisteravond een duw heeft gekregen van een supporter bij de Arena.

Dat gebeurde nadat er in Eindhoven met 3-0 van PSV werd verloren. Ziyech stapte als een van de eerste spelers uit de spelersbus en werd korte tijd later geduwd.

'Je komt niet aan onze spelers', zegt een woordvoerder van Ajax over het incident. 'De emotie begrijpen we en delen we ook, want het de wedstrijd was gisteren ronduit teleurstellend.'

Gesprekken

De komende tijd zullen er gesprekken worden gevoerd. 'Dat is in ieder geval intern.' Mogelijk wordt er ook met supporters gesproken, maar daar wilde de woordvoerder verder niets over kwijt.

Tegelijkertijd wil hij het 'niet groter maken dan het is'. 'Het ging om één supporter.'

