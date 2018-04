Hulpdiensten massaal uitgerukt voor omgeslagen boot bij IJburg

De hulpdiensten zijn rond 13.00 uur massaal uitgerukt nadat er vier mensen te water waren geraakt in het Amsterdam-Rijnkanaal bij IJburg.

De vier zaten in een zeilboot, die om was geslagen in de buurt van de Nesciobrug. Een traumahelikopter, drie ambulances en een groot aantal brandweerwagens werden opgeroepen om eerste hulp te verlenen.

Volgens de brandweer is iedereen inmiddels het water uit. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.

Video: Zack