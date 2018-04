Vacature voor nieuwe burgemeester staat online

De vacature voor de burgemeester van Amsterdam staat online. Uit de tekst blijkt dat de gemeente de nieuwe burgemeester in de zomer op zijn of haar plek wil hebben en dat er een 'ambtswoning beschikbaar is'.

De gemeente is volgens de tekst op zoek is naar een bestuurder die de 'personificatie van de wapenspreuk van Amsterdam is': heldhaftig, vastberaden, barmhartig. Ook moet de nieuwe burgemeester humor en relativeringsvermogen hebben en staat hij of zij open voor wat er in de samenleving gebeurt.

Verder moet de burgemeester mensen weten te verbinden, een duidelijke visie hebben en 'een hart voor de stad'. Daarnaast staat in het stuk dat hij of zij iemand is die 'optreedt als de situatie daarom vraagt' en die de 'grenzen van de wet- en regelgeving en de financiële positie van de stad goed in het oog houdt'.

30 april

Geïnteresseerden krijgen tot 30 april de tijd om te solliciteren, via een mail of brief gericht aan de koning. Begin juli wordt de nieuwe burgemeester benoemd en beëdigd. Daarmee wordt er tegemoet gekomen aan de wens van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen, hij zei bij zijn aantreden voor 1 juli een nieuwe burgemeester te willen. Commissaris van de Koning Johan Remkes zegt dat hij 5 juli in zijn agenda heeft staan, volgens hem ligt de zoektocht op schema.