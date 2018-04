Vastgoedbezitter Breevast ontsnapt aan verplichte veiling panden dankzij miljoenendeal

Vastgoedbezitter Breevast is op de valreep van 55 winkel- en kantoorpanden af. Deze zijn voor 615 miljoen euro verkocht aan Hightbrook Investors. Breevast kon de financiële verplichtingen van het vastgoedpakket niet meer betalen, waardoor deze in onderpand van de schuldeisers stonden.

Dat meldt Het Parool. De panden zouden over een maand worden geveild om de schuldeisers te kunnen betalen, maar met deze overname is Breevast daar net op tijd aan ontsnapt. Wel behoudt de vastgoedbezitter 'de volledige verantwoordelijkheid voor het management voor de portefeuille'.

Van de 55 panden staan er 17 in Amsterdam. Onder meer het kantoorpand op de kop van de Overtoom en het witte kantoorpand bij het Weteringcircuit maken deel uit van de zogenoemde Mesdag Delta-portefeuille.

Kantoren in Zuidoost

Het grootste bezit van Breevast in Amsterdam betreft een aantal kantoorpanden in Zuidoost, aan de Lemelerberg- en Laarderhoogtweg. Ook in andere steden heeft Breevast vastgoed; waaronder in Eindhoven, Den Haag, Utrecht en Bussum.

Het totale overnamebedrag van 615 miljoen euro is opvallend, aangezien de waarde van het Mesdag Delta-pakket eind vorig jaar nog op 540 miljoen euro werd geschat. Dat kwam door leegstand in verschillende panden.

Rechtszaken

Bovendien had Breevast in 2007 op basis van de oorspronkelijke waarde een lening van 620 miljoen euro afgesloten met de gebouwen als onderpand. Nadat de vastgoedbelegger een aflossing voor die lening miste, moest het onderpand aan de schuldeiser worden terugbetaald.

Verschillende rechtszaken volgden, waaronder een zaak waarin Breevast de veiling van panden door de schuldeiser tegen wilde gaan. De vastgoedbezitter verloor eind vorige maand het kort geding.