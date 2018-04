Nieuwste Tesla voor het eerst gespot in Amsterdam

Het nieuwste model van Tesla is vandaag voor het eerst gezien in Amsterdam. De auto wordt tot volgend jaar nog niet in Nederland verkocht, maar een Amerikaan maakt met zijn auto een road trip over de hele wereld.

Met zijn road trip wil de Amerikaans-Chinese You You de Tesla Model 3 alvast laten zien aan mensen die hem besteld hebben. Tesla maakte vorig jaar bekend het model te gaan maken en er was door de prijs meteen veel vraag naar. De auto is namelijk zo'n 35.000 dollar goedkoper dan de andere Tesla-modellen.

Tevreden

Ook een leasebedrijf heeft de auto besteld en personeel mocht daarom op het IJdok een rondje rijden in de auto van You You. En ze zijn tevreden: 'Hij is in het echt nog mooier dan op de foto's', schrijven ze.

De auto wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 pas aan de eerste Nederlanders geleverd. Hij is te koop vanaf 40.000 euro.