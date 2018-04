Dotan geeft toe: 'Ik heb nepprofielen aangemaakt om muziek te promoten'

Singer-songwriter Dotan geeft toe dat hij zelf nepaccounts heeft aangemaakt op sociale media om zijn muziek 'aan de man te krijgen'. Het 'trollenleger' gebruikte hij de afgelopen jaren om zijn imago op sociale media op te poetsen.

De Volkskrant onthulde dat afgelopen weekend na een lang onderzoek. De Amsterdamse muzikant ontkende in eerste instantie zelf iets met de accounts te maken te hebben, maar zegt nu dat hij dat deed omdat hij zich schaamde.

Ambitieus en onzeker

'Ik heb niet eerlijk geantwoord omdat het me overviel', vertelt hij in een video op zijn Facebookaccount. 'Ik was bang, ik wist niet wat ik moest zeggen. Dat is fout en dat betreur ik heel erg.'

Hij legt uit dat hij aan het begin van zijn carrière, in 2011, zocht naar manieren om zijn muziek te promoten. 'Toen heb ik de hulp ingeschakeld van een aantal profielen en kanalen op sociale media. Dat was achteraf heel dom en naïef. Ik was veel te ambitieus en onzeker.'

Volle verantwoordelijkheid

Toch wil hij ontkennen dat de haatzaaiende teksten, die de accounts soms over andere artiesten schreven, van hem komen. Ook ontkent hij dat hij de verhalen van fans die gepubliceerd werden op diverse media zelf schreef. Wel neemt hij daar de volle verantwoordelijkheid voor: 'Het stond onder mijn bericht, ik had het moeten ontkrachten en ik had er actie tegen moeten ondernemen.'

Dotan vertelt verder dat hij van plan is zijn leven te beteren. Om te beginnen haalt hij alle berichten van zijn sociale media. 'Dan zijn er veel mooie herinneringen weg, maar het is tijd voor een schone lei. Ik weet nog niet wat de toekomst mij gaat brengen, maar ik wil hard aan de bak. Ik hoop dat ik op een dag gewoon weer de muziek kan laten spreken.'