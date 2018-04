Kale en Kokkie over vernedering Ajax : 'Ze hebben een instelling van lik m'n reet'

Kale en Kokkie zijn helemaal klaar met de Ajax-ploeg na het 3-0 verlies gisteren tegen PSV. De spelers zouden volgens hen het landskampioenschap vooral zijn misgelopen doordat dat ze bezieling missen en een 'instelling hebben van lik m'n reet'.

'Een vriend van mij zei het heel treffend', vertelt Kokkie. 'Ajax heeft dit seizoen één strijder gehad: Abdelhak Nouri.' Voor de rest hebben de spelers volgens hem vooral 'een grote muil'.

'Ze zeiden allemaal nog dat ze de 34ste titel zouden halen voor Appie.' Maar nu het niet is gelukt om landskampioen te worden, verwacht Kokkie dat spelers gaan zoeken naar andere clubs. Ze zouden in een grotere competitie willen spelen. Voor hen heeft de Ajacied maar één advies: 'Oprotten!'.

Ook Kale vond 'helemaal niks klasse' aan de wedstrijd. Hij begrijpt er niks van dat Ajax het landskampioenschap zo heeft laten schieten. 'Als je de hele week niks anders te doen hebt dan toe te leven naar die pot van gister en dan met zo'n verhaal die wedstrijd in gaat..'

'Een ondergrens'

Ditmaal zijn Kale en Kokkie niet de enige die boos zijn. Supporters reageerden ziedend op de teleurstellende prestaties van Ajax gisteren. Enkele fanatiekelingen veroorzaakten zelfs een opstootje bij de spelersbus. Ze wilden verhaal halen bij de spelers die in hun ogen zo ondermaats hadden gepresteerd.

Ook Kale en Kokkie spreken van 'een ondergrens', als ze het hebben over de prestaties van Ajax. Na de grote teleurstelling kunnen ze een geintje dan ook niet meer waarderen. Als ze post onvangen over de winst van PSV, wil Kale de envelop zo snel mogelijk retourneren. 'Dan moet je er wel eerst even in schijten en dan goed dichtplakken', vindt Kokkie.