'Pauls Parkeerpaleis' onder water gezet door Slettenhaar: 'Geweldig!'

Pauls Parkeerpaleis, officieel bekend als de Albert Cuypgarage, is vandaag onder water gezet door niemand minder dan Paul Slettenhaar zelf. Er werd maar liefst 72 miljoen liter water teruggepompt, maar het is nog maar de vraag of de garage helemaal waterdicht is.

Stadsdeelbestuurder Slettenhaar heeft zich hardgemaakt voor de komst van de garage. Het is misschien wel zijn favoriete bouwproject, dat eigenlijk begin dit jaar al af had moeten zijn. Iets later dan verwacht gaf de VVD'er dus vandaag het sein om het water terug te pompen.

'Het voelt geweldig', zegt hij daarover. 'Dit is een mooie aanwinst voor Amsterdam. Het is een prachtige parkeergarage!'

Uniek

En juist het feit dat de garage letterlijk onder water komt te staan, maakt hem uniek. Ontwerpleider Frank Naumann: 'Het is de eerste van zijn soort in Amsterdam en het is natuurlijk spannend als er 2,5 meter water op staat. Hopelijk houdt alles dat ik bedacht heb qua waterafdichtingen het ook.'

Als de garage is getest op waterdichtheid en de kades weer zijn opgebouwd, kunnen er 600 auto's en 60 fietsen worden geparkeerd. Waarschijnlijk is dat medio mei.