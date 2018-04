De Wallen krijgen 3D-brug: 'Engelse supporters moeten hem eens goed mishandelen'

De 3D-printer draait bij het bedrijf MX3D al maandenlang overuren. Werknemers zijn bezig met het printen van een brug, die begin volgend jaar midden op de Wallen komt te liggen. 'We willen een groep voetbalsupporters of Engelse toeristen uitnodigen om op de brug te springen, om te bewijzen of 'ie sterk genoeg is.'

AT5 mocht alvast een kijkje nemen bij de 12 meter lange, van metaal gemaakte brug. 'We hebben zelf een printtechniek ontwikkeld', vertelt technisch directeur Tim Geurtjens. 'Bij deze brug hebben we ervoor gekozen om roestvrij staal te printen.'

De brug, die geplaatst wordt aan de Oudezijds Achterburgwal, moet namelijk sterk zijn om alle drukte op te kunnen vangen. 'Wij weten al dat 'ie sterk genoeg is. Maar we zijn nu ook bezig om teststukken te printen.'

Zodra de laatste werkzaamheden zijn voltooid, wil Geurtjens nog één ultieme test doen. Hij hoopt genoeg supporters te vinden om zijn bouwwerk eens goed 'te mishandelen'. 'Op dit moment zouden dat supporters uit Eindhoven zijn, maar dat is waarschijnlijk geen goede opmerking voor vandaag', grapt hij. Voldoet de brug uiteindelijk aan alle voorwaarden, dan kan ie ergens aan het begin van 2019 in gebruik worden genomen.