Deel van metrostation Sloterdijk afgezet om vallend glas

Een uitgang van metrostation Sloterdijk is afgezet omdat er glas naar beneden kwam vallen. Een deel van de vloer van het station bestaat uit kleine, glazen tegeltjes waarvan er in ieder geval één naar beneden kwam.

Dat bevestigt het GVB. Of het om één of meerdere tegeltjes gaat, is nog onduidelijk. De uitgang is uit voorzorg afgezet, er zijn geen reizigers gewond geraakt.

Metro

De metro rijdt nog gewoon van en naar het station, dat nog een andere uitgang heeft. De rest van het perron is nog toegankelijk voor de reizigers.