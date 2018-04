Jong Ajax wint nogmaals van NEC en gaat vol voor titel

Jong Ajax deed vanavond wel wat het vlaggenschip gisteren niet lukte; in de race blijven voor de titel. De hoofdmacht van NEC werd opnieuw aan de kant gezet: 1-0.

Johnsen

De wedstrijd begon wat rommelig aan beide kanten. Jong Ajax zocht vaak de combinaties, maar dat resulteerde geregeld in balverlies. Na twintig minuten ging het beter lopen bij de ploeg van Reiziger en het goede spel werd omgezet in een prima goal van de Noor Dennis Johnsen. Tot het rustsignaal was Jong Ajax heer en meester op De Toekomst.

Kaarten

Ondanks dat de wedstrijd voetballend niet altijd even fraai was zat er veel strijd in de ontmoeting tussen Ajax en NEC. De scheidsrechter was een aantal keer bepalend in de wedstrijd. Zowel Ajax als NEC kwam een paar keer goed weg met geel waar rood op z’n plaats was. Azor Matusiwa ging in de eerste helft hard door op Calvin Verdonk, de verdediger van NEC. Noussair Mazraoui overleefde een doodschop en diezelfde Verdonk van NEC, eerder slachtoffer, haalde kort na rust de doorgebroken Ché Nunnely neer die anders alleen op de keeper af had kunnen lopen.

Over

Ajax en NEC kruisten opnieuw de degens vanwege een fout van de KNVB. In de vorige editie van Jong Ajax-NEC bleken de Amsterdammers een speler opgesteld te hebben die eigenlijk geschorst was. Ajax had echter van de KNVB te horen gekregen dat Teun Bijleveld gewoon kon spelen. NEC maakte bezwaar en werd in het gelijk gesteld. De wedstrijd moest over. Maar opnieuw stonden de Nijmegenaren vanavond dus met lege handen.

Koploper

Door de winst blijft Jong Ajax na 36 wedstrijden op koers voor de titel in de Jupiler League. Fortuna Sittard staat één puntje achter, NEC nu drie. Er zijn nog twee rondes te spelen. Als Jong Ajax het volhoudt, zou het voor het eerst in de Nederlandse voetbalgeschiedenis zijn dat een beloftenteam kampioen wordt op het één na hoogste niveau.