Verdachte moord Temel Kobya hoort strafeis

De officier van justitie komt vandaag met een strafeis in de zaak van de moord op fietsenmaker Temel Kobya.

De 38-jarige Irfan E. zou de moord hebben gepleegd. E. heeft altijd ontkend, maar volgens het Openbaar Ministerie heeft hij onder meer met een oud-celgenoot over de moord gesproken.

Kobya (49) werd in maart 2016 in zijn borst gestoken. Het slachtoffer was bij buurtbewoners erg geliefd, de fietsenmaker stond volgens hen bekend als een lieve en rustige man.

E. wordt verdacht van moord of doodslag en diefstal. Hij zou namelijk ook geld van Kobya hebben meegenomen. Dat is volgens het Openbaar Ministerie vermoedelijk het motief voor de moord geweest.