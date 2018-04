Koning opent tentoonstelling in Joods Historisch Museum

'Joden en het Huis van Oranje. 400 bewogen jaren', het is de naam van de tentoonstelling die vandaag door koning Willem-Alexander geopend wordt in het Joods Historisch Museum.

Zoals de naam al suggereert wordt in de expositie de relatie tussen het koningshuis en de joodse gemeenschap door de eeuwen heen belicht. Ruim 100 objecten illustreren de band tussen de stadhouders, koningen, koninginnen en de joden in Nederland. Naast veel objecten, zijn er ook video- en geluidsfragmenten te bekijken en beluisteren. Het museum toont een aantal bruiklenen uit het Koninklijk Huisarchief.

De tentoonstelling wordt vanochtend door de koning geopend in de Portugese Synagoge. Aansluitend krijgt hij een rondleiding in het museum. Ook voor gewone bezoekers is de tentoonstelling vandaag voor het eerst te zien. Maar geen haast, de expositie blijft nog tot en met 30 september te bezichtigen.