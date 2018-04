Stroomstoring legt tramverkeer in binnenstad plat

Door een stroomstoring op de Nieuwezijds Voorburgwal waren dinsdagochtend vijf tramlijnen flink ingekort.

Trams 1, 2, 5, 13 en 17 konden Centraal Station niet bereiken en moesten al bij het Koningsplein of de Marnixstraat stoppen. Tram 14 wist het station wel te bereiken, maar werd gedwongen om te rijden via een gewijzigde route.

De problemen begonnen even na half negen. Een uur later was die weer verholpen, maar kampten sommige trams nog wel met vertragingen. Ook waren er weer nieuwe problemen met een defecte tram op het Koningsplein.

