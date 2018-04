Tweede verdachte aangehouden voor liquidatie Martin Kok

De politie heeft gisteren een tweede man aangehouden die verdacht wordt betrokken te zijn bij de moord op Martin Kok. Het gaat om een 25-jarige man uit Utrecht.

De verdachte werd gisteren in Den Bosch opgepakt. Eerder al werd een 24-jarige man aangehouden in de Penitentiaire Inrichting in Alphen, waar hij vast zat voor het plegen van een ander strafbaar feit.

Voormalig crimineel en misdaadblogger Martin Kok werd in december 2016 doodgeschoten op de parkeerplaats van een seksclub in Laren. Eerder al overleefde Kok meerdere aanslagen op zijn leven. Zo werden zijn huis en auto een jaar eerder 's nachts beschoten, terwijl hij binnen lag te slapen. In datzelfde jaar werd er een zwaar explosief onder de auto van Kok gevonden. Hij zei daar toen zelf over: 'Ik was eten met een paar lekkere wijven in het Kalfje en toen we er uit liepen zag ik ook een bom onder mijn auto.'

Op de avond van zijn dood overleefde hij ook nog een moordpoging.