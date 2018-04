Rouwadvertentie voor overleden hond in de krant

Dierenliefhebbers hebben vandaag een rouwadvertentie laten plaatsen in de Volkskrant voor hond Milou.

De advertentie staat op pagina 19. 'Milou, 8 jaar. Een hond die alleen maar hond wilde zijn. Na ruim een jaar isolatie en opslag heeft het Openbaar Ministerie op 7 april bewust het verbod van de rechter genegeerd, haar als voorwerp behandeld en om het leven gebracht. Wij hadden Milou zo anders gegund', is er te lezen.

De advertentie is geplaatst door Comité Dierennoodhulp en Stichting Rechten Voor Al Wat Leeft. De twee dierenorganisaties wilden eigenlijk dat de rouwadvertentie op de familieberichtenpagina geplaatst zou worden, maar zowel de Volkskrant als andere kranten zouden dit hebben geweigerd.

'Lichte bijtincidenten'

Volgens de dierenorganisaties is Milou na een ziekte van haar eigenaar en 'lichte bijtincidenten' met een andere hond in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie besloot uiteindelijk het dier bij Dierenopvang Amsterdam in Osdorp in te laten slapen. 'Volkomen harteloos en gewetenloos', vinden de organisaties.

De advertentie kostte de twee organisaties zo'n 1500 euro. 'Het was een rib uit ons lijf, maar we vonden het belangrijk om het te doen', stelt een woordvoerder.