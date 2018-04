Stadsdeel gaat muggenplaag in De Baarsjes onderzoeken

Hoewel de gemeente zegt niet verantwoordelijk te zijn, gaat stadsdeel West toch een onderzoek instellen naar de muggen die de bewoners van vooral de Vespuccistraat en de James Cookstraat al jaren teisteren.

Volgens het stadsdeel zijn niet zij, maar de huiseigenaren zelf verantwoordelijk voor het probleem. Maar toch is er nu onderzoek beloofd, schrijft De Telegraaf. Buro Regen & Water heeft de opdracht gekregen en gaat gesprekken voeren met alle betrokkenen. In 1 procent van de 709 woningen gaat ook locatieonderzoek gedaan worden. Er wordt dan gezocht naar scheurtjes in de fundering met daaronder ondiep stilstaand water waarin muggen hun eitjes leggen. Het onderzoek moet in juni klaar zijn.

'Opstaan om gezoem'

Bewoners trokken in oktober voor het laatst aan de bel. Een bewoner van de Vespuccistraat vertelde toen aan AT5: 'We kunnen 's nachts niet slapen. Zelfs met een klamboe hoor je het gezoem. Je moet dan uiteindelijk opstaan, de mug zoeken, doden en weer gaan slapen. In mijn dochters kamer is het het ergst. Dan moet ik tien keer opstaan om de mug te zoeken.'

Bewoners denken dat er ook tijgermuggen in hun huizen rondzoemen. Zij vrezen dat de muggen een gevaar zijn voor de volksgezondheid.