Verdachten moord broer kroongetuige langer vast

De twee mannen die verdachten zijn in het onderzoek naar de moord op Reduan B. blijven langer vastzitten.

Dat heeft het Openbaar Ministerie vanochtend bekendgemaakt. Het gaat om de vermoedelijke schutter, een 41-jarige man uit Hilversum, en een 34-jarige man uit Den Haag die wordt verdacht van wapenbezit.

De politie pakte na de moord ook twee anderen op. Het ging om een 31-jarige plantenkweker uit De Lier en een 34-jarige vrouw uit Den Haag. Beiden bleken niets met de zaak te maken te hebben en zijn vrijgelaten.

Reduan werd 28 maart in Noord doodgeschoten door iemand die zich voordeed als een sollicitant. Het slachtoffer was de broer van Nabil B., een kroongetuige in het onderzoek naar een reeks liquidaties binnen de Amsterdamse onderwereld.