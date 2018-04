Veel schade door brand in appartement Diemen

De brandweer is rond 10.45 uur uitgerukt voor een woningbrand aan de Meelbeskamp in Diemen.

De brand was ontstaan in de meterkast van een appartement. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerwagens werden opgeroepen.

De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. De schade aan de woning is groot. Niemand raakte gewond.

