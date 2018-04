Bewoners seniorencomplex Osdorp boeken succes tegen komst hotel

Er komt voorlopig geen hotel met driehonderd bedden in een seniorencomplex in Osdorp.

Dat heeft de rechtbank bepaald na bezwaren van bewoners van het complex. Backpackers zouden gratis in het pand mogen slapen als ze iets terug deden voor de buurt. Maar de ouderen waren bang voor overlast en ze vreesden zelfs voor hun eigen veiligheid, zo vertelden ze eerder tegen AT5.

Volgens de rechtbank heeft de gemeente niet voldoende rekening gehouden met het hotelbeleid van de gemeente. Zo is een van de eisen dat een hotel iets moet toevoegen 'aan het bestaande aanbod en zijn omgeving', maar of dat hier ook zo is, is niet gemotiveerd.

Proceskosten

De gemeente moet nu een nieuw besluit nemen over de komst van het hotel. Daarbij moet nu wel rekening worden gehouden met het hotelbeleid. Ook moet de gemeente de proceskosten betalen.

Bewoners van de Spuistraat kregen eerder ook al gelijk van de rechter toen ze de komst van een hotel in het voormalige Bungehuis probeerden te voorkomen.