Nu.nl breidt regionaal nieuws verder uit met NH Nieuws en AT5

De samenwerking tussen AT5 en Nu.nl is formeel goedgekeurd door het Commissariaat van de Media. De organisaties gaan hun samenwerking als gevolg daarvan verder uitbreiden.

AT5 en Nu.nl hebben al twee jaar een samenwerking op het gebied van regionaal nieuws. Het Amsterdamse nieuws van AT5 verschijnt automatisch op Nu.nl/amsterdam. Na een pilotperiode is de samenwerking nu officieel goedgekeurd door het Commissariaat. Tot tevredenheid van AT5 en Nu.nl.

Jonger publiek

'Regionaal nieuws is heel belangrijk voor onze bezoekers', vertelt Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van Nu.nl. 'Door de samenwerking met AT5 en met NH Nieuws kunnen we ons aanbod uitbreiden naar verschillende steden in Noord-Holland.' Zo is er onlangs in samenwerking met NH Nieuws een katern in Haarlem begonnen en staan andere uitbreidingen op de agenda.

Paul van Gessel, algemeen directeur van NH Nieuws en AT5: 'Ik ben erg blij dat wij de handen ineen slaan, het levert alleen maar winnaars op. De unieke content van AT5 en NH Nieuws verrijkt het aanbod van Nu.nl en wij bereiken er een groot, en vooral ook jonger publiek mee. Daarnaast opent de samenwerking commerciële mogelijkheden. Een perfect "publiek/privaat partnership".'