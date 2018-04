Wooncoöperatie De Warren krijgt zelfbouwkavel op IJburg

Huurders die samen wooncoöperatie De Warren vormen, mogen zelf aan de slag met een bouwkavel op het Centrumeiland van IJburg. De coöperatie is de 'winnaar' geworden van een pilotproject van de gemeente.

De mensen die lid zijn van die wooncoöperatie bouwen straks het huis dat ze ook weer gaan huren en daarmee is zelfbouw dus niet meer alleen weggelegd voor de mensen met een grote portemonnee. In het appartementencomplex van De Warren komen namelijk 20 sociale en 16 middeldure huurwoningen. Als het pand eenmaal gebouwd is gaat de wooncoöperatie de woningen terug verhuren aan haar leden. Ook regelen de bewoners via de coöperatie het beheer van hun gebouw.

Twee andere coöperatieven

'Wooncoöperatie de Warren wil bouwen voor de stad van de toekomst. Een sociale plek, waar mensen samenleven, een klein en open dorp, in de stad. Waar mensen voor elkaar zorgen, de woningen betaalbaar zijn en creatieven worden gekoesterd', schrijft de wooncoöperatie op haar site. Voor de pilot waren ook twee andere wooncoöperatieven in de running. Maar zij moesten het uiteindelijk afleggen tegen De Warren.

De pilot van zelfbouwende wooncooperatieven wordt op twee andere plekken in de stad voortgezet. Zo komt er ook een zelfbouwkavel bij het Archimedesplantsoen in Oost en het Havenstraatterrein in West.