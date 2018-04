Geert Dales zet politieke carrière mogelijk voort als voorzitter 50Plus

De politieke loopbaan van oud-wethouder Geert Dales lijkt nog een vervolg te krijgen. Partijprominenten willen hem als landelijke voorzitter van 50Plus.

Dales had als VVD'er een loopbaan als wethouder in Amsterdam en wordt vooral herinnerd als geestelijk vader van de Noord/Zuidlijn. Ook was hij enige tijd burgemeester in Leeuwarden. Begin dit jaar maakte hij plots een comeback als onder andere lijstduwer, campagneleider en woordvoerder van de Amsterdamse afdeling van 50Plus.

50Plus verloor echter de slag om de oudere kiezer van de Partij van de Ouderen. Dales zelf kreeg slechts 89 stemmen. Toch duikt zijn naam nu opnieuw op in politiek verband. Partijprominenten zoals Henk Krol en Jan Nagel zijn namelijk op zoek naar een vervanger voor de huidige partijvoorzitter van 50Plus. Dat schrijft NRC Handelsblad-journalist Emilie van Outeren op Twitter.

Een interne selectiecommissie heeft Dales al genoemd als mogelijke nieuwe voorzitter en de oud-wethouder kan rekenen op de steun van zowel de fractie in de Eerste als Tweede Kamer.