'Pas op voor krachtige lentezon, je verbrandt zo'

Het is de komende dagen volop zomer in de stad. Maar pas wel op buiten, waarschuwen meteorologen.

Volgens Weeronline.nl wordt het morgen zo'n 24 graden en donderdag zelfs 26 graden. Maar de website waarschuwt dat je binnen twintig minuten verbrand kan zijn als je van de zon gaat genieten. 'De huid kan bij een dergelijke kracht van de zon al na circa twintig minuten verbranden. Iemand met een gevoelige huid loopt na tien minuten al kans op verbranding.'

'De roodkleuring ontstaat pas enkele uren later, dus op het moment dat de huid rood begint te zien is de verbranding al een tijdje aan de gang', licht Weeronline verder toe. Ook als het weer een beetje afkoelt moeten mensen blijven oppassen. 'Veel mensen vergissen zich vooral op koude voorjaarsdagen in de kracht van de zon. De temperatuur en de zonkracht hebben niets met elkaar te maken. Het hoeft dus niet warm te zijn om te verbranden.'

In het voorjaar verbrand je sneller omdat je huid nog niet gewend is aan de zon. 'Het is goed om deze week dus wel de zon in te gaan, zodat pigment wordt aangemaakt. Wie een hele dag de zon ingaat en zonnebrandcrème gebruikt zal heel langzaam bruinkleuren en veel vitamine d opdoen', aldus Weeronline.