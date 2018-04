Voor liquidatie opgepakte man zonder schoenen 'op straat gegooid'

De advocaat van een man die werd opgepakt vanwege een liquidatie in Slotervaart, is woedend op justitie. De man, Igor S., werd gisteren zonder schoenen en in een 'stinkende joggingbroek' op straat gezet.

Dat zegt zijn advocaat tegen Het Parool. Igor S. werd in Hongarije aangehouden voor de liquidatie van Goran Tasic vorige maand in Slotervaart. Tasic werd zwaargewond aangetroffen in een portiek. Hij werd toen overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij overleed.

Lees ook: Doodgeschoten man Nieuw-West is 45-jarige Goran Tasic

S. werd op 6 april aangehouden omdat hij en Tasic contacten waren op Facebook en soms in hetzelfde hotel verbleven. Ook dacht een getuige hen de week voor de moord samen te hebben gezien.

Maar dat bewijs 'hangt van aannames aan elkaar', zegt zijn advocaat Annemarie van der Velden tegen Het Parool. Het OM heeft hem dan ook gisteren vrijgelaten, maar volgens Van der Velden niets voor hem geregeld.

Geld en schoenen

S. moest bij zijn aanhouding zijn geld, kleding en schoenen inleveren en werd gisteren zonder zijn bezittingen weer vrijgelaten. Hij kreeg een joggingbroek en t-shirt die een ander toevallig in de rechtbank had achtergelaten, maar moest op zijn sokken en zonder geld zijn weg vinden.

Van der Velden is dan ook woedend: 'Hoe hij is behandeld, is ronduit schandalig', zegt ze tegen de krant.