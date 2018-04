Groep Roemenen uit caravans gehaald bij ADM-terrein

De politie heeft vanochtend vroeg bij het ADM-terrein in het Westelijk Havengebied drie Roemeense verdachten aangehouden.

De Roemenen (18 tot 50 jaar oud) zouden zich volgens de politie schuldig hebben gemaakt aan onder meer koperdiefstal, inbraken bij bedrijven, witwassen en heling. Dat zou gebeurd zijn op verschillende plekken in het hele land.

Drie personen werden van hun bed gelicht, zij lagen te slapen in caravans die voor het hek van het ADM-terrein staan. Onder hen bevindt zich ook de hoofdverdachte. Bij de doorzoeking van de caravans werd een geldhond ingezet. 'Daarbij zonder onder andere een auto, telefoons, administratie en een jammer in beslag genomen', laat de politie weten.

Drie anderen werden opgepakt op de snelweg ter hoogte van Volendam en nog iemand werd opgepakt in Amsterdam.

Lees ook: Roemenen vervuilen park in Zuidoost: 'Het is een soort Airbnb in de jungle'

In de stad zorgen Roemenen op meerdere plekken voor overlast, soms wordt dat gecombineerd met criminaliteit. Zo sliepen ze bij park de Bijlmerweide in Zuidoost in tenten en in auto's en wordt er in treinen rond bijvoorbeeld station Sloterdijk regelmatig gebedeld.