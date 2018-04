25 jaar cel geëist voor moord op fietsenmaker Temel Kobya

Het Openbaar Ministerie heeft vanmiddag 25 jaar cel geëist tegen Irfan E. (38). Hij zou onder andere op 15 maart 2016 fietsenmaker Temel Kobya (49) hebben vermoord.

De nabestaanden van Kobya vertelden vanochtend in de rechtbank over de dag van de moord. De zoon van Kobya vond zijn vader in zijn fietsenwinkel aan de Jan Tooropstraat in Slotervaart. Hij bleek in zijn borst te zijn gestoken. Hij probeerde zijn vader nog te reanimeren. 'Zoals hij daar roerloos lag krijg ik niet meer van mijn netvlies', liet de zoon van de fietsenmaker vandaag voorlezen uit een verklaring.

De weduwe van Kobya heeft depressieve klachten sinds de moord. 'Ik heb het gevoel of een bom is gevallen. (...) Alles is uit elkaar gerukt. Het lijkt of de pijn steeds erger wordt', zei ze in een verklaring. 'Ik kan niet meer genieten. Ik voel me eenzaam.'

Tranen

Ook de dochters van Kobya kwamen aan het woord. 'Ik mis je mooie lach, die gaf altijd hoop, liefde en geluk', zei een van hen in tranen. De ander: 'Mijn vader was mijn boom, hij is nu omgehakt. Wij hebben geen bescherming meer.'

Verdachte Irfan E. zou in de gevangenis de moord hebben bekend tegenover zijn celgenoot. Het zou gaan om een roofmoord, omdat er ook 1250 euro gestolen bleek te zijn. E. had volgens het OM schulden en een drugsprobleem rond de tijd van de moord. Er waren ook dna-sporen van E. op het lichaam van het slachtoffer. De verdachte kwam in het verleden vaker in aanraking met justitie voor gewelddadige vergrijpen zoals afpersing, mishandeling en straatroof.

Eerder zou de verdachte al een timmerman meerdere malen met een hamer op het hoofd geslagen hebben. Het OM ziet dit als een 'poging tot doodslag'. Daarnaast werd de verdachte beschuldigd van diefstal.