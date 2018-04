Duizend euro boete voor bestuurder na ongeluk met 'dramatische gevolgen' in Oost

Een 39-jarige man moet een boete van duizend euro betalen na een botsing met een motorrijder op de Wibautstraat in Oost. Ook is hem een voorwaardelijke rijontzegging van twee maanden opgelegd.

De bestuurder was op 6 oktober 2015 van plan om een U-bocht te maken in de buurt van de Ringdijk. Hij zag naar eigen zeggen net te laat dat hij op die plek niet mocht keren. Omdat hij was afgeleid verleende de bestuurder geen voorrang aan een motorrijder, die hem vervolgens aanreed.

Hoewel de rechtbank stelt dat er te weinig bewijs is om de bestuurder de schuld te geven van het ongeluk, krijgt hij wel een straf opgelegd omdat hij 'gevaar veroorzaakte'.

Ook speelt bij het vaststellen van de boete mee dat de gevolgen voor het slachtoffer volgens de rechter 'dramatisch' zijn geweest. De motorrijder liep zwaar lichamelijk letsel op, waaronder een kneuzing aan de borstkas en het rechter bovenbeen. Hij is daardoor een flinke periode niet in staat geweest om zijn dagelijkse bezigheden uit te voeren.