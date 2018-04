Nieuwe tentoonstelling Joods Historisch Museum geopend door koning

De koning opende vandaag in het Joods Historisch Museum een tentoonstelling over de band tussen Joden en het koningshuis. Want hoewel Joden in de zestiende eeuw met open armen werden verwelkomd door Willem van Oranje, bleef die band lang niet altijd zo goed.

Dat laat Julie-Marie Cohen, de samensteller van de tentoonstelling, met ruim 100 objecten en geluidsfragmenten zien. Met die geluidsfragmenten legt ze een gevoelig punt voor de Joden in Nederland en Amsterdam bloot.

Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog voelden zij zich namelijk door het koningshuis in de steek gelaten. Koningin Wilhelmina sprak 34 keer vanuit Londen op Radio Oranje, maar heeft het maar drie keer over de Joden gehad, waarvan twee keer in een bijzin. Cohen: 'In sommige fragmenten nam ze stelling en was ze boos, maar dat ontbreekt als ze over de Joden praat.'

Haar oom, Hans Warendorf, heeft wel goede verhalen over Wilhelmina. Zijn vader was verzetsstrijder en werd in Engeland uitgenodigd om thee met haar te drinken. 'Ze vroeg hem toen of hij werk had. Dat had hij niet, en omdat hij jurist was heeft ze ervoor gezorgd dat hij een baan kreeg bij het ministerie.'

Vlucht naar Engeland

Toen Warendorfs vader na de oorlog aan Wilhelmina vertelde dat zijn kinderen nog leefden, heeft ze ervoor gezorgd dat ze konden overvliegen naar Engeland. 'Dat was heel bijzonder, er waren toen nooit vluchten voor normale stervelingen.'

De koning kreeg vanochtend nadat hij de tentoonstelling opende meteen een rondleiding, maar ook voor gewone bezoekers is de tentoonstelling vanaf vandaag te zien. Maar geen haast: de expositie blijft nog tot en met 30 september te bezichtigen.