Drie ongelukken op A10 Oost, hele rijbaan afgesloten

Bij drie ongelukken op de A10 Oost zijn in totaal tien auto's betrokken geraakt. Daarom is de hele rijbaan afgesloten. Of er gewonden zijn, is op dit moment nog onduidelijk.

Dat schrijft Rijkswaterstaat. Volgens de politie zijn de brokstukken van het ongeluk over vijf rijbanen verdeeld. De rijbanen in de richting van Purmerend en Zaanstad zijn daarom afgesloten. Hoe lang dat nog zal duren, is nog niet bekend.

Omrijden

Automobilisten die over de A10 Oost richting Zaanstad rijden, worden de A1 op gestuurd. Ze kunnen volgens Rijkswaterstaat keren bij Diemen-Noord op de A1, om alsnog hun reis te vervolgen.